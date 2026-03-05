Se ne va un pezzo di storia la città venne proiettata nel gotha nazionale agli inizi del 2000 La Robur Osimo non esiste più | il glorioso club perde l’affiliazione il codice era uno dei più vecchi

La Robur Basket Osimo, società di pallacanestro con una lunga tradizione, ha perso l’affiliazione alla FIP dopo aver smesso di rispettare gli obblighi richiesti. La squadra, che negli anni 2000 aveva portato la città nel panorama sportivo nazionale, non è più iscritta ai campionati ufficiali e il suo codice, tra i più antichi, non è più attivo. La decisione segna la fine di un’epoca per il club.

Game over per la Robur Basket Osimo. La storica e gloriosa società di pallacanestro di Osimo non ha ottemperato agli obblighi della affiliazione e non fa più parte della FIP. Scompare dal basket nazionale e perde uno dei codici FIP più vecchi, il numero 00238. Se ne va un pezzo di storia di questo sport e anche di questa cittadina. Un vero peccato, considerato che la Robur si era iscritta, per mano di Claudio Rossi e Paolo Bianconi, nel lontano 1959, presso la sede federale del C.S.I., che a quei tempi era a Porto San Giorgio. Un viaggio coraggioso e lunghissimo, iniziato nel cortile di una chiesa con mezzi rimediati e con giocatori volenterosi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

