La procura di Firenze ha notificato i primi avvisi di garanzia nell’ambito dell’inchiesta sul cosiddetto “cubo nero”. Due persone sono state chiamate a rispondere di falso ideologico, un’accusa che conferma l’avanzamento delle indagini. Per ora, si tratta di primi passi concreti, con i sospettati che devono chiarire le loro posizioni. La vicenda sta crescendo di importanza e potrebbe portare a sviluppi più sostanziosi nelle prossime settimane.

Firenze, 5 febbraio 2026 – I primi indagati, almeno due. E un’ipotesi di reato, falso ideologico. L’inchiesta sul ’cubo nero’ non è più soltanto un fascicolo aperto contro ignoti. In questi giorni sono arrivati i primi avvisi di garanzia e sembrano soltanto il primo atto della ’fase due’ di un’inchiesta nata lo scorsa estate, sull’onda emotiva e mediatica per l’inestetismo, apprezzabile anche dai profani dell’urbanistica, della forma e del colore della nuova costruzione sorta al posto dell’ex teatro comunale di corso Italia, destinata a far molto rumore. Gli avvisi, notificati nelle ultime ore nell’ambito dell’inchiesta condotta da guardia di finanza e carabinieri e coordinata dal procuratore aggiunto Marilù Gattelli, hanno raggiunto due membri della commissione paesaggistica, ’avvisati’ in vista di un atto investigativo di cui, secondo la procedura, dovevano essere messi a conoscenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, cubo nero: i primi indagati. Scattano due avvisi di garanzia. L’accusa: “Falso ideologico”

Approfondimenti su Firenze CuboNero

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Firenze CuboNero

Argomenti discussi: Firenze, la procura apre un fascicolo sul cubo nero di San Gallo: accertamenti sull'ex ospedale militare che diventerà resort di lusso; Dopo il cubo nero, il resort San Gallo. La Procura indaga sull’urbanistica fiorentina; Storici produttori di cantucci ora aprono una bottega di soli biscotti al cioccolato a Firenze; 'Murati in casa' dal resort, Palazzo Vecchio: Con esposti alla magistratura non si dialoga.

Firenze, cubo nero: i primi indagati. Scattano due avvisi di garanzia. L’accusa: Falso ideologicoNel mirino membri della commissione paesaggistica del Comune che doveva vigilare. Ma sarebbero di più le posizioni al vaglio dei magistrati. Da valutare anche eventuali abusi edilizi ... lanazione.it

Cubo nero, giudizio negativo del ministro Giuli: Firenze poteva essere amministrata molto meglioFirenze, 17 settembre 2025 – Il Cubo nero? Il giudizio non può che essere negativo. A dirlo è il ministro della Cultura Alessandro Giuli a margine del seminario ‘Cambiamento climatico e tutela del ... lanazione.it

Nulla di nuovo all’ombra del cubo nero, la Tranvia è il golden power di Firenze https://www.adhocnews.it/nulla-di-nuovo-allombra-del-cubo-nero-la-tranvia-e-il-golden-power-di-firenze/ facebook