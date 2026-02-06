Firenze Cubo nero | scattano due avvisi di garanzia per falso ideologico

La procura di Firenze ha aperto due fascicoli di indagine contro ignoti nell’ambito dell’inchiesta sul “Cubo nero”. Sono stati notificati avvisi di garanzia per falso ideologico. Le autorità vogliono capire se ci siano state manipolazioni o irregolarità nella documentazione legata all’edificio. La notizia è stata resa nota oggi, dopo che il quotidiano “La Nazione” aveva anticipato la vicenda. La questione tiene banco nel capoluogo toscano, mentre si attendono sviluppi sulle accuse e eventuali responsabilità.

FIRENZE – Due membri della commissione paesaggistica di Firenze sono indagati nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Firenze condotta da Guardia di Finanza e Carabinieri sul cosiddetto "cubo nero", la nuova costruzione realizzata al posto dell'ex Teatro comunale di Firenze, criticata per la forma e il colore considerati poco armoniosi con il contesto urbano. La notizia è stata anticipata oggi, 6 febbraio 2026, da "La Nazione". Da fonti investigative trapela che ci sarebbero altri indagati e forse anche altri tipi di contestazione in materia edilizia. Il focus degli inquirenti è proiettato sull'iter che ha portato all'approvazione del progetto e la sua conseguente realizzazione.

