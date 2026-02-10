Casting aperti in Emilia Romagna per il film Bestiario d’amore | come candidarsi
A Ferrara, i casting per il film “Bestiario d’amore” sono aperti. Il regista Davide Mardegan cerca giovani attori della regione per partecipare al suo nuovo progetto. Chi vuole provare può candidarsi subito, senza perdere tempo. Le iscrizioni sono già partite e molti si stanno preparando per la selezione.
Ferrara, 10 febbraio 2026 - Un invito che sa di opportunità e primavera: il cinema chiama i giovani talenti dell’Emilia Romagna, tra Ferrara e dintorni, per animare il nuovo progetto di Davide Mardegan, “Bestiario d’amore”. Il film, che punta sull'autenticità dei contenuti e sulla spontaneità dei protagonisti, mette al centro bambini e adolescenti. Un'opportunità unica per i residenti in regione per prendere parte a un progetto strutturato promosso dall'Emilia Romagna Film Commission. Ecco come partecipare ai casting. Profili ricercati. La produzione cerca bambini e adolescenti tra i 10 e i 16 anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
