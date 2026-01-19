Maldini prende quota | possibile affare low cost
Sul mercato di fine gennaio del Napoli si apre una nuova possibilità, con Maldini come possibile obiettivo low cost. La pista sta guadagnando attenzione tra gli addetti ai lavori, offrendo un’opportunità economica per rinforzare la rosa. Restano da seguire gli sviluppi e le eventuali trattative ufficiali, mentre i tifosi attendono aggiornamenti su questa possibile operazione.
Nel mosaico del mercato di fine gennaio del Napoli spunta una pista che sta prendendo quota giorno dopo giorno. Secondo Il Mattino, tra i profili monitorati con maggiore attenzione c’è Daniel Maldini, attualmente all’Atalanta, dove lo spazio a disposizione non è stato finora quello sperato. Una condizione che potrebbe trasformarlo in un’opportunità concreta per gli azzurri nelle ultime ore di mercato. La valutazione nasce da considerazioni pratiche: Maldini rappresenterebbe un innesto sostenibile, soprattutto se paragonato ad alternative più onerose e meno rodare. Non a caso, il quotidiano sottolinea come il suo profilo venga considerato più accessibile rispetto a quello di Raheem Sterling, fermo da tempo in Premier League. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
