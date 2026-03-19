È morto a Singapore a 86 anni Michael Hartono, imprenditore indonesiano noto nel settore del tabacco e azionista di maggioranza del club di calcio Como. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il mondo degli affari e dello sport. Hartono era considerato una figura di rilievo nel panorama imprenditoriale internazionale e aveva legami con il settore calcistico italiano.

Lutto nel mondo del calcio e dell’imprenditoria internazionale. È morto a Singapore, all’età di 86 anni, Michael Hartono, magnate indonesiano del tabacco e azionista di riferimento del Como. La notizia e il profilo A darne notizia è stato il “Jakarta Globe”, citando un portavoce della PT Djarum, azienda produttrice di sigarette kretek di proprietà dello stesso Hartono e del fratello Robert Budi. L’ingresso nel Como I fratelli Hartono avevano acquisito il Como nel 2019 attraverso la società inglese Sent Entertainment, avviando una nuova fase per il club lariano. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Muore a 86 anni Michael Hartono, è uno dei proprietari del Como dei miracoli

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