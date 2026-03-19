È morto Michael Bambang Hartono, l’azionista di riferimento del Como 1907, che con il fratello Robert Budi aveva contribuito alla gestione del club. Hartono aveva 86 anni e aveva avuto un ruolo importante nella storia della società calcistica. La notizia ha suscitato attenzione tra i tifosi e gli addetti ai lavori, che ricordano il suo coinvolgimento nel club.

È morto a 86 anni Michael Hartono che, con il fratello Robert Budi, era azionista di riferimento del Como. I due fratelli sono miliardari indonesiani e figurano tra gli uomini più ricchi del pianeta. Hanno costruito un impero sul tabacco e poi diversificato gli investimenti facendo affari nei settori bancario, elettronico e immobiliare. Dal 2019, Michael era tra i proprietari del Como 1907. “Il club è profondamente rattristato dalla scomparsa di Michael Bambang Hartono. Esprimiamo le nostre più sincere condoglianze alla famiglia Hartono e a tutti i membri del Gruppo Djarum. Sotto la guida della famiglia, il club ha intrapreso un nuovo capitolo della sua storia e lo ricordiamo con gratitudine e rispetto”, ha scritto la società sui social, commemorando l’imprenditore. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Morto Michael Bambang Hartono del Como, era il patron del club assieme al fratello Robert Budi e aveva 86 anni

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