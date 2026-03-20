Commissioni a rilento una seduta all’anno

Le commissioni consiliari sono state convocate una sola volta nell’arco di un anno, dimostrando un ritmo molto lento nelle attività. La frequenza delle riunioni risulta molto ridotta rispetto alle esigenze, con poche convocazioni e poca continuità nelle sedute. Questa situazione interessa diverse commissioni, che non hanno potuto svolgere regolarmente il loro lavoro nel periodo considerato.

Commissioni consiliari a scartamento ridotto, in un anno convocate una volta sola. Tra queste ci sono quelle che si occupano per esempio di questioni importanti, come ambiente e gestione dei rifiuti, che in modo diverso rappresentano due emergenze (inquinamento del Basso Bacino del Chienti ed extra costi del Cosmari). Ma, la Commissione che affronta questi argomenti - oltre che altri temi fondamentali per la città come la cultura, il turismo, la sicurezza, la lotta al degrado, la legalità - è stata convocata una sola volta nel 2025 e all’ordine del giorno c’era il nuovo regolamento per la video sorveglianza. Sulla stessa lunghezza d’onda la... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Commissioni a rilento, una seduta all’anno Articoli correlati Ultima seduta dell'anno, il Consiglio comunale chiude i lavori con tutte le delibere approvateIl Consiglio comunale di Catania, presieduto da Sebastiano Anastasi, ha approvato tutti i punti iscritti all'ordine del giorno nella seduta di ieri... Leggi anche: Metromare, guasto all'impianto elettrico: chiusa una tratta della linea e servizio a rilento