Metromare guasto all' impianto elettrico | chiusa una tratta della linea e servizio a rilento

La linea Metromare ha subito un guasto all’impianto elettrico e alcune tratte sono state chiuse. Questa mattina i pendolari hanno trovato treni in ritardo e corse saltate tra Porta San Paolo e Magliana. La circolazione è rallentata e molti hanno dovuto cercare alternative per arrivare a destinazione. La situazione resta sotto controllo, ma il disagio si fa sentire.

Risveglio difficile per i pendolari della ferrovia Metromare, la ex Roma Lido. Il servizio, infatti, sin dalle prime ore del mattino ha avuto dei problemi, con le corse interrotte tra le stazioni di Porta San Paolo e Magliana.Metromare parzialmente interrottaI problemi, come detto, si sono.

