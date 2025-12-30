Ultima seduta dell' anno il Consiglio comunale chiude i lavori con tutte le delibere approvate

Concludendo le attività dell’anno 2026, il Consiglio comunale di Catania, presieduto da Sebastiano Anastasi, ha approvato tutte le delibere all’ordine del giorno nella seduta di ieri sera. Questa ultima riunione rappresenta la chiusura delle sessioni per il 2026, segnando un momento di conclusione e di pianificazione per il prossimo anno amministrativo.

Il Consiglio comunale di Catania, presieduto da Sebastiano Anastasi, ha approvato tutti i punti iscritti all'ordine del giorno nella seduta di ieri sera, completando positivamente l'attività consiliare per l'anno 2026.In apertura dei lavori, l'aula ha ratificato la deliberazione di Giunta.

