Mr Marra | Su Giorgia Meloni a Pulp aspettative folli Non cercavamo il sangue volevamo dare strumenti

Da fanpage.it 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Davide Marra ha commentato su Fanpage.it le reazioni alle affermazioni di Giorgia Meloni durante l’intervista a

Davide Marra risponde su Fanpage.it alle critiche dopo l’intervista di "Pulp" a Giorgia Meloni. Dopo il giallo delle mail senza risposta inviate a Conte e Schlein, l'ideatore del podcast respinge l'idea di un approccio troppo accomodante nei confronti della premier: "Alzo i toni solo se l’intervistato lo fa a sua volta, come con Gasparri o Vannacci. Chi si aspettava lo scontro frontale sbagliava". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Giorgia Meloni si sfoga prima di Pulp Podcast con Fedez e Mr Marra, replica alle critiche: "Il sospetto è uno"Prima della messa in onda della puntata di Pulp Podcast, Giorgia Meloni risponde alle critiche con un messaggio sui social: “Il sospetto è uno”.

Leggi anche: Chi è Mr Marra, lo youtuber che conduce il podcast Pulp con Fedez

Una selezione di notizie su Giorgia Meloni

Temi più discussi: Giorgia Meloni a 'Pulp Podcast' di Fedez e Mr. Marra; Meloni ospite di Fedez e Mr Marra, intervista a Pulp Podcast: Referendum non è voto su di me; Referendum, Medio Oriente e non solo, Giorgia Meloni ospite del podcast di Fedez e Mr. Marra; Il video che annuncia la partecipazione di Giorgia Meloni a Pulp Podcast, con Fedez e Mr. Marra.

giorgia meloni mr marra su giorgiaMr Marra: Su Giorgia Meloni a Pulp aspettative folli. Non cercavamo il sangue, volevamo dare strumentiDavide Marra risponde su Fanpage.it alle critiche dopo l’intervista di Pulp a Giorgia Meloni. Dopo il giallo delle mail senza risposta inviate a Conte e Schlein, l’ideatore del podcast respinge l’id ... fanpage.it

Referendum, Meloni ospite di Fedez e Mr Marra: non si vota su di meMilano, 19 mar. (askanews) - La premier Giorgia Meloni ospite di Fedez e Mr Marra a Pulp Podcast ha affrontato molti temi, dal Medio Oriente, ... quotidiano.net

Cerca tra news e video legati all’argomento.