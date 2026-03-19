Mr Marra | Su Giorgia Meloni a Pulp aspettative folli Non cercavamo il sangue volevamo dare strumenti

Davide Marra ha commentato su Fanpage.it le reazioni alle affermazioni di Giorgia Meloni durante l’intervista a

Davide Marra risponde su Fanpage.it alle critiche dopo l’intervista di "Pulp" a Giorgia Meloni. Dopo il giallo delle mail senza risposta inviate a Conte e Schlein, l'ideatore del podcast respinge l'idea di un approccio troppo accomodante nei confronti della premier: "Alzo i toni solo se l’intervistato lo fa a sua volta, come con Gasparri o Vannacci. Chi si aspettava lo scontro frontale sbagliava". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Una selezione di notizie su Giorgia Meloni

Temi più discussi: Giorgia Meloni a 'Pulp Podcast' di Fedez e Mr. Marra; Meloni ospite di Fedez e Mr Marra, intervista a Pulp Podcast: Referendum non è voto su di me; Referendum, Medio Oriente e non solo, Giorgia Meloni ospite del podcast di Fedez e Mr. Marra; Il video che annuncia la partecipazione di Giorgia Meloni a Pulp Podcast, con Fedez e Mr. Marra.

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Referendum, Meloni ospite di Fedez e Mr Marra: non si vota su di meMilano, 19 mar. (askanews) - La premier Giorgia Meloni ospite di Fedez e Mr Marra a Pulp Podcast ha affrontato molti temi, dal Medio Oriente, ... quotidiano.net

La puntata di Pulp Podcast andata in onda oggi, anticipata e discussa negli scorsi giorni, ha visto come ospite Giorgia Meloni. La presidente del Consiglio, a poche ore dall'apertura delle urne per il referendum sulla giustizia, ha parlato con i conduttori Fedez e - facebook.com facebook

Giorgia Meloni ha scelto un formato insolito per parlare agli italiani che, come dice lei stessa, “si nutrono di argomenti politici senza attingere dai media tradizionali”. La premier ha parlato con Fedez e Mr. Marra a “Pulp Podcast” senza domande preconfezionat x.com