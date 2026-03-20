Come funziona la nuova truffa WhatsApp basata su falsi preventivi dei dentisti di DentalPro

Una nuova truffa su WhatsApp utilizza il nome di DentalPro, una catena di centri odontoiatrici presente in tutta Italia. Gli hacker inviano messaggi che propongono falsi preventivi per trattamenti dentali, cercando di ingannare le persone e ottenere dati personali o denaro. La truffa si diffonde attraverso messaggi inviati a singoli utenti o gruppi.

L’ultima variante delle truffe che viaggiano su Whatsapp sfrutta il nome di DentalPro, gruppo di centri odontoiatrici presente in tutta Italia. In questo caso, i messaggi chiedono i l pagamento di presunti preventivi per cure dentali, in realtà del tutto falsi e ingannevoli. Il rischio diventa grande per chi ha avuto di recente rapporti con DentalPro e potrebbe pensare di dover effettivamente saldare un conto, finendo così per fidarsi e procedere con il bonifico. Il comunicato di DentalPro. Nel comunicato diffuso da DentalPro, l’azienda spiega che stanno circolando truffe su WhatsApp legate a falsi preventivi per cure dentali, costruiti utilizzando impropriamente il marchio del gruppo. 🔗 Leggi su Open.online

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Truffa su WhatsApp, attenzione alle comunicazioni da DentalPro x.com