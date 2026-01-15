Nuova truffa su WhatsApp | i falsi messaggi dei contatti in cui si chiedono soldi

È stata segnalata dalla polizia postale una nuova truffa su WhatsApp, in cui i malintenzionati inviano messaggi dai contatti compromessi chiedendo denaro. Questa minaccia sfrutta l’hackeraggio degli account per ingannare gli utenti e sottrarre somme di denaro. È importante prestare attenzione a eventuali richieste sospette e verificare sempre l’identità dei mittenti prima di procedere con pagamenti o condivisione di informazioni sensibili.

Falsi messaggi dai propri contatti WhatsApp in cui vengono richiesti soldi e pagamenti.É questa la nuova truffa segnalata dalla polizia postale, che "è in corso una truffa online che sfrutta l'hackeraggio degli account WhatsApp per ingannare gli utenti e sottrarre denaro".Come funziona la. 🔗 Leggi su Novaratoday.it Leggi anche: Rubano il tuo numero e poi chiedono soldi ai tuoi parenti: come difendersi dalla nuova truffa su WhatsApp Leggi anche: La nuova truffa dei falsi profili di poliziotti su WhatsApp: l'allerta della polizia postale La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. WhatsApp, arriva la truffa della ballerina: come funziona e come difendersi; In arrivo su WhatsApp un falso sondaggio: come riconoscerlo ed evitare la truffa della ballerina; Attenzione alla nuova truffa della ballerina su Whatsapp: la foto da riconoscere e i rischi che si corrono; Nuova truffa via WhatsApp: il falso voto per una ginnasta ruba l’identità digitale. WhatsApp, arriva la "truffa della ballerina": come funziona e come difendersi - Il link serve in realtà a sottrarre l’account della vittima e a usarlo per inviare messaggi e richieste ... tg24.sky.it

WhatsApp, quello che devi sapere per difenderti dalla truffa della ballerina - La “truffa della ballerina” colpisce su WhatsApp: un falso voto online ruba l’account e invia richieste di denaro ai contatti. libero.it

Attenzione alla nuova “truffa della ballerina” su Whatsapp: la foto da riconoscere e i rischi che si corrono - Scopri come difenderti da questa nuova frode che si diffonde rapidamente. ilfattoquotidiano.it

WhatsApp hackerato: come individuare subito se un messaggio proviene da account clonato

Nuova #truffa online: una falsa #mail a nome del ministero della Salute invita a rinnovare la #TesseraSanitaria attraverso un link. Ma è solo un tentativo di sottrarre i nostri dati. Daniele Morgera #GR1 facebook

Nuova #truffa online: una falsa #mail a nome del ministero della Salute @MinisteroSalute invita a rinnovare la #TesseraSanitaria attraverso un link. Ma è solo un tentativo di sottrarre i nostri dati. @DanieleMorgera #GR1 x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.