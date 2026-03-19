Piano di 6 Paesi per la riapertura di Hormuz | c' è anche l' Italia E l' Iran minaccia | Sarete complici Colpita raffineria di Haifa
Sei paesi, tra cui Italia, Regno Unito, Francia, Germania, Olanda e Giappone, stanno lavorando a un piano per riaprire lo stretto di Hormuz. L'Iran ha risposto minacciando che chi collaborerà sarà considerato complici. Nel frattempo, una raffineria di Haifa è stata colpita, senza ulteriori dettagli sui responsabili. La situazione si sviluppa con tensioni crescenti nella regione.
Regno Unito, Italia, Francia, Germania, Olanda e Giappone pronti a contribuire a un piano per garantire la navigazione commerciale dello Stretto di Hormuz, chiuso in parte dall'Iran in risposta agli attacchi di Usa e Israele. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
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