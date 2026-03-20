Il 21 marzo 2026 alle 15:30 si sfidano Colonia e Borussia Monchengladbach in un match valido per il campionato tedesco. Entrambe le squadre arrivano da due partite nelle quali hanno ottenuto punti importanti per la lotta alla salvezza. La partita rappresenta un appuntamento chiave nel loro percorso stagionale, con le formazioni pronte a scendere in campo per conquistare i tre punti.

Reduci da due gare in cui hanno raccolto punti importanti in ottica salvezza Colonia e Borussia Monchengladbach sono i protagonisti di questo delicato Rhine derby. I Geissboecken hanno impattato in quel di Amburgo, guadagnando un punto sul terzultimo posto proprio in virtù della vittoria dei Fohlen sul St. Pauli nell’anticipo dell’ultimo turno. Le ultime 2 vittorie interne hanno risollevato la squadra di Polanski che siede 3. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Colonia-Borussia Monchengladbach (sabato 21 marzo 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici

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