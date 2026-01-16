L'incontro tra Amburgo e Borussia Monchengladbach, in programma sabato 17 gennaio 2026 alle ore 15:30, apre la prima giornata di ritorno della Bundesliga. La partita rappresenta un’occasione importante per entrambe le squadre, impegnate nella lotta per la salvezza. Di seguito, vengono analizzate le formazioni, le quote e i pronostici, offrendo un quadro completo per gli appassionati e gli scommettitori.

Prima giornata di ritorno di Bundesliga e l’Amburgo di Polzin ospita in casa il Borussia Monchengladbach in questo scontro diretto salvezza. Gli anseatici sono poco sopra la zona retrocessione, e devono recuperare la gara dell’ultimo turno rinviata causa maltempo contro il Leverkusen. Il Volksparkstadion è il loro catino e per il momento sono i 14 punti fatti davanti ai propri tifosi a fare la. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Amburgo-Borussia Monchengladbach (sabato 17 gennaio 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Borussia Dortmund-St. Pauli (sabato 17 gennaio 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Borussia Dortmund-St. Pauli (sabato 17 gennaio 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Leverkusen-Amburgo di Bundesliga rinviata per il maltempo; Bundesliga: 17^ giornata, i risultati di ieri (vincono le squadre di casa), il programma completo; Guida completa alla Bundesliga 2025-26: dove vederla, calendario e risultati; Bundesliga. Stasera Ausbrug-Union Berlino chiuderà la 17^ giornata di andata, la situazione aggiornata.

Pronostico Borussia Monchengladbach-Augsburg: fuori casa è un’altra storia - Augsburg è una partita di Bundesliga e si gioca domenica alle 15:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it