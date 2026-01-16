Amburgo-Borussia Monchengladbach sabato 17 gennaio 2026 ore 15 | 30 | formazioni quote pronostici
L'incontro tra Amburgo e Borussia Monchengladbach, in programma sabato 17 gennaio 2026 alle ore 15:30, apre la prima giornata di ritorno della Bundesliga. La partita rappresenta un’occasione importante per entrambe le squadre, impegnate nella lotta per la salvezza. Di seguito, vengono analizzate le formazioni, le quote e i pronostici, offrendo un quadro completo per gli appassionati e gli scommettitori.
Prima giornata di ritorno di Bundesliga e l’Amburgo di Polzin ospita in casa il Borussia Monchengladbach in questo scontro diretto salvezza. Gli anseatici sono poco sopra la zona retrocessione, e devono recuperare la gara dell’ultimo turno rinviata causa maltempo contro il Leverkusen. Il Volksparkstadion è il loro catino e per il momento sono i 14 punti fatti davanti ai propri tifosi a fare la. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Leggi anche: Borussia Dortmund-St. Pauli (sabato 17 gennaio 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici
Leggi anche: Borussia Dortmund-St. Pauli (sabato 17 gennaio 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici
Leverkusen-Amburgo di Bundesliga rinviata per il maltempo; Bundesliga: 17^ giornata, i risultati di ieri (vincono le squadre di casa), il programma completo; Guida completa alla Bundesliga 2025-26: dove vederla, calendario e risultati; Bundesliga. Stasera Ausbrug-Union Berlino chiuderà la 17^ giornata di andata, la situazione aggiornata.
Pronostico Borussia Monchengladbach-Augsburg: fuori casa è un’altra storia - Augsburg è una partita di Bundesliga e si gioca domenica alle 15:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it
Bundesliga, Borussia Dortmund infallibile in casa: 2-0 al Gladbach, è dietro solo al Bayern - Il Borussia Dortmund si fa un regalo per il suo 116° compleanno, conquistando tre punti e festeggiando la 12 vittoria casalinga consecutiva contro. tuttomercatoweb.com
Dortmund, Guirassy torna al gol: tris al Werder. Rinviata Amburgo-Bayer "a causa del tetto" - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.