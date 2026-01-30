Werder Brema-Borussia Monchengladbach sabato 31 gennaio 2026 ore 15 | 30 | formazioni quote pronostici

Questa sera il Werder Brema affronta il Borussia Monchengladbach in un match importante del ventesimo turno di Bundesliga. La partita si gioca alle 15:30 allo stadio di Brema, con gli ospiti che cercano punti fondamentali in trasferta. I tifosi sono in fermento, pronti a sostenere le rispettive squadre in questa sfida che potrebbe cambiare gli equilibri in classifica.

Ventesimo turno di Bundesliga che vede il Werder Brema di Steffen impegnato in casa contro il Borussia Monchengladbach. I bianco verdi vengono dal recupero perso in casa contro l’Hoffenheim, altro stop (il nono in campionato) che allunga la serie negativa e avvicina pericolosamente la zona retrocessione, distante adesso 3 punti. Urgono cambiamenti al netto dei troppi infortuni che stanno fermando i werderaner. I Fohlen dal . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Analisi della sfida tra Werder Brema e Hoffenheim, in programma sabato 10 gennaio 2026 alle 15:30.

Pronostico Werder Brema vs Borussia Mönchengladbach – 31 Gennaio 2026La sfida di Bundesliga tra Werder Brema e Borussia Mönchengladbach si giocherà il 31 Gennaio 2026 alle 15:30 al maestoso WeserStadion. Un pomeriggio che ... news-sports.it

Brema-Gladbach: dove vedere la Bundesliga in streaming e in TVBrema-Gladbach: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Bundesliga su Sisal, GoldBet e Lottomatica ... msn.com

"Mai più - L' #antifascismo è ancora necessario!" Lo striscione della Ostkurve del Werder Brema, ieri sera contro l'Hoffenheim, in occasione del Giorno della Memoria. x.com

#Bundesliga, Ieri sera si sono giocati due recuperi della 16° giornata della Bundesliga, ha vinto l'#Hoffenheim, 2-0 al #WerderBrema, mentre è terminata 1-1 St.Pauli- #Lipsia. RECUPERI 16° GIORNATA St.Pauli- Lipsia 1-1 Werder Brema- Hoffenheim 0-2 - facebook.com facebook