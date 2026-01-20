Colle Val d’Elsa e Massa in finale per la Capitale italiana della cultura Fiesole è out

Colle Val d’Elsa e Massa sono state selezionate come finaliste per la nomina di Capitale italiana della cultura, mentre Fiesole non ha raggiunto questa fase. La competizione, aperta a diverse città italiane, valorizza il patrimonio culturale e le iniziative artistiche di ciascun territorio. La scelta finale sarà annunciata prossimamente, segnando un momento importante per le comunità coinvolte.

FIRENZE – Colle Val d’Elsa e Massa fra le finaliste per la capitale italiana della cultura, non c’è invece Fiesole. Questa la decisione della giuria chiamata a selezionare la titolare dell’ organizzazione di eventi per il 2028. “La presenza di Colle di Val d’Elsa e Massa tra le dieci finaliste per il titolo di Capitale italiana della Cultura 2028 è e della qualità dei progetti presentati”. Così l’assessora alla cultura Cristina Manetti commenta la decisione.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it Colle Val d’Elsa e Massa in finale come capitale italiana della cultura. Esclusa FiesoleColle Val d’Elsa e Massa sono state selezionate come finaliste per il titolo di Capitale italiana della cultura 2028, escludendo Fiesole. Colle Val d’Elsa è in finale come capitale italiana della cultura. Esclusa FiesoleColle Val d’Elsa è tra le dieci città finaliste per la nomina di Capitale italiana della cultura 2028, esclusa Fiesole. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Colle di Val d’Elsa, il bilancio del Pd in Consiglio comunale; Tubone, avviato un tavolo di confronto istituzionale con la Regione Toscana; A Colle Val d'Elsa ragazzi con fragilità diventano guide nei musei civici; Colle di Val d'Elsa: al via un progetto sperimentale che coinvolgerà persone con fragilità nei musei civici. Colle Val d’Elsa e Massa in finale come capitali italiane della cultura. Esclusa Fiesole - Dieci le città che adesso comporranno la lista conclusiva: tra queste ci sarà la vincitrice. Per la Liguria c’è Sarzana ... lanazione.it COLLE DI VAL D'ELSA NELLA SHORTLIST PER CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2028 - Colle di Val d’Elsa - Colle di Val d’Elsa è ufficialmente tra le dieci città finaliste per il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2028, un riconoscimento che rappresenta un passaggio storico per ... oksiena.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.