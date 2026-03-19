A Pesaro sono state scoperte 51 lavoratrici domestiche con contratti in regola ma senza versamenti fiscali per anni. Complessivamente, sono stati nascosti oltre 2,5 milioni di euro di guadagni e sono stati recuperati più di 350mila euro di tasse non pagate. Le verifiche hanno portato alla luce questa situazione di irregolarità nel settore delle collaboratrici domestiche.

Pesaro, 19 marzo 2026 – Colf e badanti regolarmente assunte ma totalmente invisibili al Fisco: 51 lavoratrici scoperte, oltre 2,5 milioni di euro nascosti e più di 350mila euro di tasse non pagate. È un sistema silenzioso ma diffuso quello portato alla luce dalla Guardia di Finanza di Pesaro e Urbino, che riguarda un mondo apparentemente in regola, ma solo a metà. Ristorante con sala da ballo, in nero 5 dipendenti su 8: oltre 40mila euro di sanzioni Contratti esistenti e contributi versati. Perché i contributi venivano versati, i contratti esistevano, ma al momento di fare i conti con il Fisco, tutto spariva. L’operazione, avviata a novembre scorso e ancora in corso, ha individuato 51 collaboratori domestici, tra colf e badanti, completamente sconosciuti all’erario. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Colf e badanti "fantasma”: contratti in regola ma zero tasse per anni. Nascosti 2,5 milioni di guadagni

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