Io Canto 2, nuovo lavoro di cover di Laura Pausini, perde subito quota nella Classifica FIMI relativa alle vendite e agli ascolti streaming dal 13 al 19 febbraio 2026. Dopo il debutto la scorsa settimana in terza posizione, il nuovo album della prossima co-conduttrice del Festival di Sanremo sprofonda alla #20. Le vette sono occupate negli album da Kid Yugi con Anche gli eroi muoiono e nei singoli da Pyrex & Sfera Ebbasta con Darkmoney. Ecco gli aggiornamenti. Classifica FIMI – I Singoli. Pyrex & Sfera Ebbasta – Darkmoney. Bad Bunny – DTMF. Bad Bunny – Nuevayol. Bad Bunny – Baile inolvidable.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Classifica FIMI dal 13 al 19 febbraio 2026: Io Canto 2 di Laura Pausini sprofonda alla #20

