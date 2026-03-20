Civici di centrosinistra Appello a votare ‘No‘

Le liste civiche di centrosinistra di Lucca, Lucca Futura e Lucca Civica–Volt–Lucca è popolare, hanno lanciato un appello agli elettori affinché si rechino alle urne e votino “No” al referendum sulla giustizia. La comunicazione riguarda l’orientamento delle forze politiche locali in vista del voto. L’invito è stato diffuso tramite comunicati ufficiali e volantini distribuiti tra i cittadini.

Referendum sulla giustizia: le liste civiche di centrosinistra Lucca Futura e Lucca Civica–Volt–Lucca è popolare invitano a votare no. I gruppi civici del centrosinistra invitano le cittadine e i cittadini a votare no al referendum sulla riforma della magistratura del 22 e 23 marzo. A prendere posizione sono i gruppi consiliari di Lucca Civica–Volt–Lucca è popolare (con il consigliere Marco Barsella) e Lucca Futura (i consiglieri Gabriele Olivati, Lia Stefani, Serena Borselli) i quali esprimono un parere basato su un’analisi nel merito e senza tifoserie preconcette, valutando ciò che è più utile al Paese. “La riforma non interviene sui... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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