Provincia di Lecco al voto | la mappa del sostegno a Hoffman centrodestra e Vergani centrosinistra e civici

La provincia di Lecco si avvicina alle elezioni con un quadro di competizione tra i principali candidati. Da un lato, Alessandra Hoffmann del centrodestra, che mira a confermare il suo incarico e mantenere la fascia azzurra. Dall’altro, Vergani, sostenuto da forze di centro-sinistra e civiche, propone un’alternativa amministrativa. La mappa del sostegno riflette le diverse sensibilità politiche presenti sul territorio, mentre si avvicina il momento di scegliere il nuovo assetto amministrativo.

Lecco, 6 gennaio 2026 – La presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann punta al bis e a tenersi la fascia azzurra. Nei giorni scorsi la sindaca di Monticello Brianza ha depositato la sua candidatura per le elezioni provinciali che si svolgeranno il 24 gennaio per riconfermarla o eventualmente scegliere il suo successore. La sostengono 280 amministratori locali, tra sindaci e consiglieri comunali, che hanno sottoscritto la sua candidatura, che è stata protocollata nella mattinata da Claudio Usuelli, suo predecessore alla guida di Villa Locatelli. Le intenzioni. “La raccolta firme – sottolinea Alessandra Hofmann – non è stata soltanto un importante supporto formale, ma soprattutto un’occasione preziosa di incontro, confronto e ascolto dei bisogni delle singole amministrazioni locali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

