La corsa per trovare il candidato alla Presidenza della Provincia si fa più intensa. Il centrosinistra sta aprendo i contatti anche con i civici, cercando di chiudere la lista il prima possibile. I tempi stringono e ogni giorno che passa aumenta la pressione per definire la scelta definitiva. Intanto, i partiti stanno valutando varie opzioni, cercando di trovare un nome che possa unire le diverse anime della coalizione.

I tempi cominciano a essere stretti e il centrosinistra prova ad accelerare sul nome del candidato presidente della Provincia. Si tratterà di una candidatura di bandiera, visto che la maggioranza è saldamente in mano al centrodestra (in bilico tra Alessandro Gentilucci di Pieve Torina e Andrea Staffolani di Morrovalle), che governa nella stragrande maggioranza dei Comuni. Il voto si terrà il 15 marzo e, trattandosi di elezioni secondarie, ai seggi andranno solo sindaci e consiglieri comunali, non i comuni cittadini. Le liste vanno presentate il 22 e il 23 febbraio, e qualcosa comincia a muoversi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Provincia, il centrosinistra va in cerca di un nome. Contatti anche con i civici

Approfondimenti su Provincia CentroSinistra

La provincia di Lecco si avvicina alle elezioni con un quadro di competizione tra i principali candidati.

Il nome del commissario europeo al Commercio, Maros Sefcovic, compare in alcuni file pubblicati dal Dipartimento di giustizia americano.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Provincia CentroSinistra

Argomenti discussi: Provincia, il centrosinistra va in cerca di un nome. Contatti anche con i civici; Primarie, Bazardi sfida Perrone La prima volta del centrosinistra; La mozione in Provincia: Va riattivata; Elezioni comunali. Primo vertice del 'campo largo' del centrosinistra: si va verso una coalizione unita.

Provincia di Cosenza, Stasi: «Candidato unitario? Scelta surreale»Riunione rinviata a domani per il centrosinistra: Caruso finora l’unico candidato in campo ma prende quota l’ipotesi Magarò ... corrieredellacalabria.it

La mozione in Provincia: Va riattivataIl centrosinistra brianzolo torna a chiedere con forza la riattivazione della linea ferroviaria Seregno-Carnate. A rilanciare il tema è ... ilgiorno.it

Stop agli inciuci. Il centrosinistra deve tornare a sfidare il centrodestra per vincere. Alla Provincia di Cosenza serve un centrosinistra motivato, credibile e determinato, capace di correre unito e con una visione chiara, non accordi di palazzo o patti di desistenza - facebook.com facebook

Provincia di Cosenza, Caruso resta il nome caldo. Oggi nuovo tavolo del centrosinistra x.com