Provincia il centrosinistra va in cerca di un nome Contatti anche con i civici
La corsa per trovare il candidato alla Presidenza della Provincia si fa più intensa. Il centrosinistra sta aprendo i contatti anche con i civici, cercando di chiudere la lista il prima possibile. I tempi stringono e ogni giorno che passa aumenta la pressione per definire la scelta definitiva. Intanto, i partiti stanno valutando varie opzioni, cercando di trovare un nome che possa unire le diverse anime della coalizione.
I tempi cominciano a essere stretti e il centrosinistra prova ad accelerare sul nome del candidato presidente della Provincia. Si tratterà di una candidatura di bandiera, visto che la maggioranza è saldamente in mano al centrodestra (in bilico tra Alessandro Gentilucci di Pieve Torina e Andrea Staffolani di Morrovalle), che governa nella stragrande maggioranza dei Comuni. Il voto si terrà il 15 marzo e, trattandosi di elezioni secondarie, ai seggi andranno solo sindaci e consiglieri comunali, non i comuni cittadini. Le liste vanno presentate il 22 e il 23 febbraio, e qualcosa comincia a muoversi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Provincia di Lecco al voto: la mappa del sostegno a Hoffman (centrodestra) e Vergani (centrosinistra e civici)
La provincia di Lecco si avvicina alle elezioni con un quadro di competizione tra i principali candidati.
Negli Epstein files anche il nome del commissario Ue Sefcovic. Che smentisce contatti con il finanziere pedofilo
Il nome del commissario europeo al Commercio, Maros Sefcovic, compare in alcuni file pubblicati dal Dipartimento di giustizia americano.
