Il poliziotto Cinturrino in carcere per omicidio cambia legale | revocato il mandato all'avvocato Porciani

Il poliziotto Carmelo Cinturrino, attualmente in carcere con l'accusa di omicidio, ha deciso di cambiare legale e ha revocato il mandato all'avvocato Piero Porciani. Al momento non sono stati resi noti i dettagli riguardo al nuovo legale scelto o alla tempistica di questa modifica. La decisione si inserisce in un procedimento giudiziario ancora in corso.

L'asssitente capo Carmelo Cinturrino avrebbe revocato il mandato al suo difensore, l'avvocato Piero Porciani, per nominarne un altro, di cui però al momento ancora non si conosce il nome. 🔗 Leggi su Fanpage.it Legale di Carmelo Cinturrino fermato per l'omicidio di Rogoredo difende il poliziotto, "ma ha sbagliato dopo"L’avvocato di Carmelo Cinturrino, fermato per l’omicidio di Abderrahim Mansouri a Rogoredo, ha chiarito diversi aspetti sulla posizione del suo... Leggi anche: Cosa rischia il poliziotto Cinturrino arrestato per l’omicidio volontario di Mansouri a Rogoredo Aggiornamenti e notizie su Cinturrino. Temi più discussi: 1mattina News - Chi è Carmelo Cinturrino, il poliziotto accusato dell'omicidio di Rogoredo - Video; Cinturrino resta in carcere, il poliziotto che ha ucciso il pusher si difende: Ho perso la testa, ma non prendevo soldi; Chi è Carmelo Cinturrino, l'agente fermato per l'omicidio di Rogoredo; Fermato Carmelo Cinturrino: è il poliziotto che ha sparato e ucciso il pusher a Rogoredo. Omicidio Mansouiri a Rogoredo, il poliziotto Cinturrino revoca il mandato al legaleL’assistente capo Carmelo Cinturrino, detenuto con l’accusa dell’omicidio di Aberrahim Mansouiri, ha revocato il mandato al suo difensore, l’avvocato Piero Porciani. Al momento non sono noti i motivi ... gazzettadelsud.it Carmelo Cinturrino, chi è il poliziotto fermato per l’omicidio di Rogoredo: nome in codice LucaUna carriera pulita, record di arresti, fino al 2024, quando una giudice inizia ad avere dubbi sull’operato dell’assistente capo di Mecenate ora a San Vittore ... milano.repubblica.it Il cugino di Abderrahim Mansouri, ucciso dall’agente Carmelo Cinturrino a Rogoredo, racconta a Fanpage “Mi disse che il poliziotto voleva sempre più soldi”. Una testimonianza che apre nuovi scenari mentre continuano le indagini della Procura per ricostruir - facebook.com facebook Cinturrino, lettera dal carcere: «Perdonatemi, Mansouri doveva essere in prigione e non morto» x.com