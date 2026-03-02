Strategie climatiche transizione energetica nuovo Piano energetico regionale | l' Emilia-Romagna a Key energy

L'Emilia-Romagna presenta il suo nuovo Piano energetico regionale durante l'evento Key Energy. La regione ha illustrato le strategie messe in campo per la transizione energetica, con particolare attenzione alle Comunità energetiche rinnovabili e alle tecnologie innovative. Sono stati inoltre annunciati investimenti e progetti specifici per sostenere lo sviluppo di un modello energetico più sostenibile e autonomo.