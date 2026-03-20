Cimitero di bimbi piccoli in piazza Portanova | mistero sull’autore

Nella notte tra ieri e oggi, intorno alle 4:00, è stata creata un’installazione non autorizzata nel cimitero di bambini piccoli situato in piazza Portanova. La scena ha attirato l’attenzione di passanti e forze dell’ordine, che hanno immediatamente avviato le verifiche per identificare chi si nasconda dietro l’operazione. Le autorità stanno indagando per scoprire l’autore di questo intervento.

Tempo di lettura: < 1 minuto Questa notte, intorno alle ore 4:00, è stata realizzata un’installazione non autorizzata in Piazza Portanova. L’opera, composta da numerose sagome nere simili a lapidi con immagini di volti, appare come un messaggio simbolico, verosimilmente legato a temi contro la guerra e la violenza. Molti dei volti raffigurano bambini o giovani donne. L’installazione, dei blocchi neri con delle foto in bianco e nero, poggiate su un manto di erba sintetica, non riporta firme, simboli o rivendicazioni ufficiali. Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale, che ha avviato le operazioni di rimozione e le indagini per risalire agli autori. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Cimitero di bimbi piccoli in piazza Portanova: mistero sull’autore Articoli correlati Luci d'Artista 2025/2026: "buchi neri" sull'albero in piazza Portanova, la segnalazione"Prima il Mare d'Inverno, adesso il grande albero: entro la chiusura delle Luci, le luminarie riusciranno a funzionare correttamente in città?": se... Leggi anche: Furto nella gioielleria di piazza Portanova, intanto a Campagna fallisce "un doppio colpo" notturno Aggiornamenti e contenuti dedicati a Cimitero di bimbi piccoli in piazza... Temi più discussi: A Torremaggiore inaugurato il monumento ai bambini mai nati; Ladri in cimitero di Rorai Grande: Rubati fiori anche dalle tombe dei bambini, gesto meschino. Le segnalazioni a ridosso delle cerimonie; Viaggio nei piccoli cimiteri: storie e persone che raccontano chi siamo; Torremaggiore, inaugurato al cimitero il monumento dedicato ai bambini mai nati. Viaggio nei piccoli cimiteri: storie e persone che raccontano chi siamoUn libro che mostra come nei piccoli cimiteri sopravvivano ricordi collettivi di lavoro e affetti. Storie di postini tra le montagne, bambine scomparse troppo presto e famiglie di cantastorie costrett ... ecodibergamo.it Andreste a fare un picnic in un cimitero?Da qualche anno l’amministrazione comunale di Trondheim, una città della Norvegia, ha preso una decisione: tutti i nuovi cimiteri verranno progettati non solo come luogo di riposo per i defunti, ma ... ilpost.it Era un cimitero di lamiere disgustoso. Ora il meraviglioso quartiere progettato da visionario Gino Coppedè si avvia alla parziale pedonalizzazione. Dovunque si tolgono le auto, tutto diventa bello - facebook.com facebook