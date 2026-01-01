Luci d' Artista 2025 2026 | buchi neri sull' albero in piazza Portanova la segnalazione

Durante le Luci d'Artista 2025/2026, alcuni cittadini di Salerno hanno segnalato la presenza di

"Prima il Mare d'Inverno, adesso il grande albero: entro la chiusura delle Luci, le luminarie riusciranno a funzionare correttamente in città?": se lo domandano alcuni salernitani che hanno fornito anche uno scatto di questa sera, quando una macchia buia ha caratterizzato l'attrazione di piazza.

Salerno invasa da migliaia di visitatori per le Luci: code di traffico da Vietri, assalto alla villa comunale - Fin dalle prime ore del pomeriggio la città è stata letteralmente presa d’assalto, con un’affluenza particolarmente elevata lungo il Corso Vittorio Emanuele e all’interno della Villa Comunale, cuore p ... salernotoday.it

Luci e suoni d’artista, l’edizione 2025 cresce con grandi nomi: Patti Smith e Philip Glass - Amate dai torinesi, e anche dai non torinesi tanto da venir prestate durante l’anno ad altre città italiane, Le Luci d’artista diventano più numerose. torino.repubblica.it

Turisti statunitensi tra Luci d'artista, scavi di Pompei e Paestum #Salerno - facebook.com facebook

