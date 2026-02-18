Furto nella gioielleria di piazza Portanova intanto a Campagna fallisce un doppio colpo notturno

Una banda di ladri ha preso di mira la gioielleria di piazza Portanova a Salerno, causando danni e rubando molti preziosi. La notte scorsa, hanno sfondato la vetriana del negozio e si sono impossessati di diversi oggetti di valore, poi sono scappati prima che arrivassero le forze dell’ordine. Nel frattempo, a Campagna, un tentativo di furto multiplo è fallito: i malviventi non sono riusciti a portare a termine il loro piano e sono scappati a mani vuote.

Non cala, l'ondata di furti a Salerno città e provincia. E' la volta della gioielleria di piazza Portanova, in pieno centro cittadino: ignoti hanno sfondato la vetrina, per portare via diversi preziosi e poi far perdere le loro tracce. Sul posto, la Polizia di Stato allertata dall'allarme antifurto dell'attività e la Scientifica per i rilievi del caso. Preziose, per l'identificazione dei responsabili, saranno le immagini del sistema di videosorveglianza: si indaga. Intanto, a Campagna, i ladri hanno tentato un doppio colpo in zona Galdo, prendendo di mira un distributore di metano e un'azienda di carni.