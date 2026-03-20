Ciclista morto sul viale L’impatto è stato fatale Si escludono malori

Un ciclista è deceduto dopo un incidente avvenuto sul viale, in cui è stato coinvolto un camion. Secondo le prime risultanze, l’impatto ha provocato la morte sul colpo e non si sono riscontrati malori prima dello scontro. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell’incidente e ha avviato le indagini per chiarire l’accaduto.

L’impatto con il camion è stato fatale per Alfredo Ceccarelli. A dirlo sono i primi risultati dell’autopsia eseguita ieri pomeriggio dal medico legale Susanna Gamba sul corpo del ciclista di 78 anni, commercialista in pensione, morto martedì mattina dopo essere stato investito da un mezzo pesante in viale Gramsci. Al momento vengono esclusi malori e il decesso sembrerebbe essere stato provocato dal trauma e le lesioni riportate dopo il violento scontro con il camion. Proseguono gli accertamenti della polizia municipale sulla dinamica dell’investimento, mentre la procura – con il pm di turno, Vincenzo Nitti – ha aperto un fascicolo per omicidio stradale che vede indagato il conducente del camion. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ciclista morto sul viale. L’impatto è stato fatale. Si escludono malori Articoli correlati Incidente in viale Einaudi a Bari, ciclista ferito dopo impatto con auto: prognosi di 40 giorniHa riportato una prognosi di 40 giorni il ciclista ferito a seguito di un impatto con un'auto avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì 21 gennaio... Ciclista travolto da un camion in viale Fiume: 62enne muore sul colpoVICENZA - Ciclista investito e ucciso da un camion: tragedia nella mattinata di martedì 20 gennaio in viale Fiume a Vicenza, dove un uomo di 62 anni... Contenuti e approfondimenti su Ciclista morto Temi più discussi: Il giro in bici, il semaforo rosso, il camion: Firenze piange Alfredo Ceccarelli, morto sul viale Gramsci; Ciclista morto sotto un camion, continua la battaglia di Laura: I sensori possono salvare vite; Firenze, ciclista muore investito da un camion in viale Gramsci; Ho cercato di liberarlo dal camion: il ciclista morto nell’incidente, operaio della tramvia ha tentato di salvarlo. Incidente sui viali, muore un ciclistaAlfredo Ceccarelli, 78 anni, è deceduto sull'ambulanza dopo essere stato investito da un mezzo pesante. Un incidente che solleva ancora una volta polemiche sui numerosi cantieri in città e sulla manca ... rainews.it Il giro in bici, il semaforo rosso, il camion: Firenze piange Alfredo Ceccarelli, morto sul viale GramsciIl commercialista, 78 anni, è deceduto dopo lo scontro con un mezzo pesante all’incrocio con via Leopardi. Tanti messaggi di cordoglio: Mi avevi mandato gli auguri stamani, non ci posso credere ... msn.com Ciclista morto a Recco dopo un frontale con un camion, disposta perizia sulla dinamica x.com Un ciclista è morto stamani a Firenze nello scontro con un mezzo pesante - facebook.com facebook