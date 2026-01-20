Ciclista travolto da un camion in viale Fiume | 62enne muore sul colpo

Un uomo di 62 anni è deceduto martedì mattina a Vicenza, in viale Fiume, dopo essere stato investito da un camion. L'incidente si è verificato durante le prime ore del giorno, causando la morte immediata del ciclista. La dinamica dell’incidente è al momento oggetto di approfondimenti da parte delle autorità competenti.

VICENZA - Ciclista investito e ucciso da un camion: tragedia nella mattinata di martedì 20 gennaio in viale Fiume a Vicenza, dove un uomo di 62 anni è stato travolto da un autocarro. Stando a una prima ricostruzione, il mezzo pesante avrebbe effettuato una manovra lungo una delle strade più trafficate della città, soprattutto alle prime luci dell'alba, non accorgendosi dell'uomo in sella alla sua bicicletta. I soccorsi I sanitari, arrivati sul luogo dell'incidente, hanno constatato il decesso della vittima. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale di Vicenza per i relativi rilievi.

