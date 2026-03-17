A scuola, ogni giorno, quasi due milioni di studenti consumano pasti nelle mense scolastiche. Un documento in cinque punti chiede di garantire il diritto a cibi sani, naturali e sicuri, evidenziando che l’83% degli alunni italiani evita i prodotti ultra-processati. La proposta mira a migliorare la qualità dell’alimentazione nelle scuole, coinvolgendo istituzioni e famiglie.

A scuola mangiano ogni giorno quasi due milioni di alunni. Un manifesto in cinque punti chiede, ora, il diritto al cibo buono, naturale e sicuro. Servizio di Letizia Davoli TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Scuola, a mensa quasi 2 mln di alunni. Per 83% italiani stop cibi ultra-processati

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