Tumori i cibi ultra-processati aumentano il rischio di morte

Uno studio dell’Irccs Neuromed di Pozzilli ha scoperto che il consumo di cibi ultra-processati aumenta il rischio di morte tra le persone con diagnosi di tumore. La ricerca indica che chi mangia frequentemente alimenti industriali ha una probabilità più alta di non superare la malattia. Un esempio concreto riguarda i pazienti che assumono spesso snack confezionati o cibi pronti, che sembrano avere una prognosi peggiore.

(Adnkronos) – Mangiare cibi ultra-processati può accorciare la vita di chi lotta contro il cancro. "Tra le persone che hanno già ricevuto una diagnosi di tumore e consumano quantità elevate di alimenti ultra-processati vi è un aumento della mortalità" si legge in uno studio, condotto dall'Unità di Epidemiologia e Prevenzione dell'Irccs Neuromed di Pozzilli in provincia di Isernia con il sostegno della Fondazione Airc per la Ricerca sul cancro. Mortalità "sia specifica per malattia oncologica che per tutte le cause, rispetto a chi invece, pur nella stessa condizione di salute, segue un'alimentazione più salutare".🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Il nostro microbiota sta affrontando una trasformazione rapida, adattandosi ai cambiamenti nelle abitudini alimentari.

