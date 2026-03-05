20 anni di silenzio sulla provinciale 12 l’economia agricola non può attendere per Cia Area Due Mari

La Cia Due Mari Taranto Brindisi ha diffuso una nota ufficiale il 2 marzo 2026 in cui si torna a parlare della strada provinciale 12, un'arteria fondamentale per i territori di Castellaneta e Palagianello. La strada è rimasta chiusa al traffico per oltre vent'anni, consentendo il passaggio solo ai residenti delle aree limitrofe. La situazione della provinciale rimane al centro dell'attenzione e delle richieste di intervento.

Taranto. Cia Due Mari Taranto Brindisi, attraverso una nota ufficiale datata 2 marzo 2026, è tornata a parlare dello stato in cui verte la strada provinciale 12: arteria preziosa per il territorio di Castellaneta e Palagianello, ma da anni chiusa al traffico, eccezion fatta per i frontisti. Il documento è stato indirizzato ai vertici della Provincia di Taranto, nelle persone del presidente Gianfranco Palmisano e del vicepresidente Vito Parisi, coinvolgendo anche il responsabile del settore viabilità Raffaele Marinotti e, per conoscenza, i rappresentanti istituzionali del Comune di Castellaneta. Cia Due Mari, in sintesi, ha segnalato con profonda amarezza come siano trascorsi oltre 20 anni dalla prima ordinanza di chiusura dell'arteria e quasi 9 dall'ultima.