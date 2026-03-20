Chuck Norris morto a 86 anni | chi era la star dei film action di Hollywood

Chuck Norris è morto a 86 anni. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali e ha suscitato molti commenti tra fan e colleghi. L’attore è noto per aver interpretato ruoli in numerosi film d’azione di Hollywood. Una settimana prima della scomparsa, aveva condiviso su Instagram un video di un allenamento di pugilato in occasione del suo compleanno, accompagnato da una didascalia che recitava:

Chuck Norris è morto a 86 anni. Nel suo ultimo post su Instagram una settimana prima della sua morte, pubblicando un video di un allenamento di pugilato in occasione del suo compleanno, aveva scritto: “ Io non invecchio. Salgo di livello “. L’uomo e la leggenda. Il mondo del cinema in lutto. Il mondo del cinema è in lutto: ha perso Chuck Norris, il campione di arti marziali diventato un’icona del cinema d’azione e protagonista della celebre serie ‘Walker, Texas Ranger’. Norris era stato ricoverato in ospedale alle Hawaii giovedì scorso a causa di un’emergenza medica sull’isola di Kauai. Stamattina la sua famiglia, sui social, ha rilasciato una dichiarazione annunciando la sua scomparsa. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Chuck Norris morto a 86 anni: chi era la star dei film action di Hollywood Articoli correlati Leggi anche: E’ morto Chuck Norris, star dei fim d’azione: l’attore aveva 86 anni Chuck Norris morto a 86 anni: addio all’icona actionLa famiglia annuncia la scomparsa dell’attore e maestro di arti marziali, simbolo del cinema d’azione e protagonista di Walker Texas Ranger. Chuck Norris: Massacro a San Francisco 4K | Film Completo Arti Marziali Contenuti e approfondimenti su Chuck Norris Temi più discussi: Addio a Chuck Norris, leggendaria star del cinema d’azione; Chuck Norris trasportato d'urgenza in ospedale alle Hawaii. Cosa sappiamo sulle condizioni dell'attore 86enne; E’ morto Chuck Norris, star dei fim d’azione: l’attore aveva 86 anni; CINEMA, lutti. È morto Chuck Norris, star degli action movie. Morto Chuck Norris a 86 anni: le circostanze e l'eredità dell'attoreLa famiglia annuncia la morte di Chuck Norris: dal malore a Kauai all'ultimo video pubblicato per l'86esimo compleanno ... notizie.it L'eccezione alla regola di Chuck NorrisCarlos Ray Norris è morto alle Hawaii. I Norris facts, le smargiassate digitali che lo hanno reso un'icona, a cavallo tra affetto e sberleffo. E poi la vita vera: l'Oklahoma, il padre assente, le ci ... ilfoglio.it Chuck Norris ci ha lasciati. L'attore americano ed ex campione mondiale di karate è morto giovedì mattina alle Hawaii, sull'isola di Kauai, dove era stato ricoverato dopo un malore improvviso. Aveva compiuto 86 anni appena la settimana scorsa. A dare l'annu - facebook.com facebook Morto Chuck Norris: attore ed ex campione del mondo di karate, aveva 86 anni #chucknorris x.com