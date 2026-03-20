Chuck Norris morto a 86 anni | addio all’icona action

La famiglia comunica la scomparsa di Chuck Norris, attore e maestro di arti marziali, morto all’età di 86 anni. Norris è stato protagonista della serie televisiva Walker Texas Ranger e figura di riferimento nel cinema d’azione. La notizia si diffonde a livello globale, lasciando un vuoto nel mondo dello spettacolo e tra i suoi numerosi fan.

La famiglia annuncia la scomparsa dell’attore e maestro di arti marziali, simbolo del cinema d’azione e protagonista di Walker Texas Ranger.. È morto Chuck Norris, attore simbolo del cinema d’azione e volto indimenticabile di Walker Texas Ranger. Aveva 86 anni. La notizia è stata confermata dalla famiglia, che ha comunicato che l’attore si è spento in pace, circondato dai suoi cari. La scomparsa arriva dopo un improvviso peggioramento delle sue condizioni di salute: nelle ultime ore era stato ricoverato d’urgenza alle Hawaii, sull’isola di Kauai, dove viveva da tempo. Fino a pochi giorni fa appariva in buona forma, come mostrava il video diffuso per il suo compleanno, in cui scherzava sul tempo che passa con la consueta ironia: “Io non invecchio. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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