Chuck Norris 7 foto iconiche dell’attore di ‘Walker Texas Ranger’

Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa di Chuck Norris, attore e artista noto soprattutto per il ruolo in ‘Walker Texas Ranger’. Norris è deceduto all’età di 86 anni sull’isola di Kauai, nelle Hawaii. La sua carriera ha spaziato tra cinema e televisione, lasciando un segno significativo nel settore. La notizia della sua morte ha fatto il giro dei media e dei social network.

Il mondo del cinema e della televisione è in lutto per la morte di Chuck Norris, scomparso all’età di 86 anni a Kauai, isola delle Hawaii. Icona dei film d’azione e protagonista della celebre serie ‘Walker, Texas Ranger’, giovedì scorso è stato ricoverato a causa di un’emergenza medica. Nel suo ultimo video pubblicato su Instagram una settimana fa, in occasione del suo compleanno, si era fatto riprendere durante un allenamento di boxe. “Non invecchio, salgo di livello”, aveva detto l’attore e produttore statunitense. Chuck Norris, Garland, Usa, 2 dicembre 2010 (AP PhotoTony Gutierrez) Chuck Norris, Los Angeles, Usa, 15 agosto 2012 (Photo by... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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