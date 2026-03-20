Chivu in costante contatto con questo tecnico di A | le call sono all’ordine del giorno

Chivu mantiene un contatto regolare con un tecnico di A, con incontri telefonici frequenti. La sua attenzione si concentra sulle dinamiche di uno spogliatoio composto da calciatori di diverse nazionalità. Le conversazioni avvengono spesso e sono considerate importanti per il rapporto tra allenatore e squadra. La comunicazione tra i due avviene in modo costante e diretto, senza intermediazioni.

Chivu. Il successo di un allenatore moderno non si misura solo attraverso gli schemi tattici, ma anche tramite la capacità di connettersi con uno spogliatoio sempre più internazionale. In quest’ottica, l’edizione odierna del Corriere dello Sport accende i riflettori su una dote particolare di Cristian Chivu: il suo essere poliglotta. Per il tecnico dell’ Inter, la padronanza di numerose lingue non è un semplice orpello culturale, ma uno strumento di lavoro fondamentale che gli permette di stabilire un rapporto diretto e senza filtri con i propri calciatori, abbattendo le barriere comunicative che spesso rallentano l’integrazione dei nuovi innesti. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Articoli correlati Joao Gomes è in cima alla lista del Napoli: azzurri in contatto costante con il suo entourage (Romano)Il Napoli programma già il calciomercato estivo: resiste l’interesse per Joao Gomes, centrocampista del Wolverhampton. Svizzera: Tajani, 'Meloni informata, costante contatto con la premier'Roma, 1 gen (Adnkronos) - "Il governo italiano sta seguendo minuto per minuto l'evoluzione della situazione a Cras Montana.