Svizzera | Tajani ' Meloni informata costante contatto con la premier'

Il governo italiano monitora attentamente gli sviluppi della situazione a Cras Montana, con costante aggiornamento da parte di Meloni, come confermato da Tajani. La collaborazione tra le istituzioni è continua per garantire un'adeguata gestione dell'evento e supportare le eventuali necessità. Questo impegno riflette l'importanza di mantenere un flusso di informazioni stabile e trasparente in un momento di attenzione internazionale.

Roma, 1 gen (Adnkronos) - "Il governo italiano sta seguendo minuto per minuto l'evoluzione della situazione a Cras Montana. Ho informato fin dalla prima mattina il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni con quale sono in costante contatto. In azione anche la Protezione civile della Val d'Aosta e la Regione Lombardia che ha messo a disposizione il centro grandi ustioni del Niguarda". Lo scrive sui social il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. 🔗 Leggi su Iltempo.it

