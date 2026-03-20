Chiesa P Pasolini | Vangelo non si comunica come una semplice notizia

Durante la terza meditazione di quaresima, il predicatore della casa pontificia, padre Roberto Pasolini, ha sottolineato che il Vangelo non si diffonde come una semplice notizia, ma si dona come una vita che si sviluppa lentamente. La riflessione si è concentrata sul modo di comunicare l’evangelizzazione, evidenziando che si tratta di un percorso di donazione personale e di crescita interiore.