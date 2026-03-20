Chiesa P Pasolini | Vangelo non si comunica come una semplice notizia
Durante la terza meditazione di quaresima, il predicatore della casa pontificia, padre Roberto Pasolini, ha sottolineato che il Vangelo non si diffonde come una semplice notizia, ma si dona come una vita che si sviluppa lentamente. La riflessione si è concentrata sul modo di comunicare l’evangelizzazione, evidenziando che si tratta di un percorso di donazione personale e di crescita interiore.
Il Vangelo non si comunica come una semplice notizia ma si dona come una vita che lentamente prende forma: nella terza meditazione di quaresima, il predicatore della casa pontificia, padre Roberto Pasolini, si concentra sul tema dell’evangelizzazione. Servizio di Rita Salerno TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
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