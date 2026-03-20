Vaticano P Pasolini | Vangelo non si annuncia per vincere ma per incontrare

Durante la terza predica di Quaresima in aula Paolo VI, padre Roberto Pasolini, predicatore della casa pontificia, ha affermato che il Vangelo non si annuncia per vincere o convincere, ma per incontrare le persone. La predica si è svolta alla presenza del Papa Leone e ha sottolineato il ruolo dell’annuncio come momento di incontro piuttosto che di vittoria.

Il vangelo non si annuncia per vincere o per convincere l’altro, ma per incontrarlo”. Lo ha spiegato padre Roberto Pasolini, predicatore della casa pontifica, nella terza predica di Quaresima, pronunciata in aula Paolo VI alla presenza di Papa Leone. Servizio di Paolo Fucili RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Vaticano, P. Pasolini: Vangelo non si annuncia per vincere ma per incontrare Articoli correlati Machado ricevuta dal Papa in Vaticano prima di incontrare Trump alla Casa BiancaSorrisi e una stretta di mano tra Papa Leone XIV e Maria Corina Machado, leader dell’opposizione venezuelana, Premio Nobel per la Pace 2025, ricevuta... Niscemi: Schlein, 'sicurezza per tutti o non è, la solidarietà non si annuncia ma si finanzia'Roma, 4 feb (Adnkronos) - "La sicurezza o è per tutti o non è, il Sud non è periferia sacrificabile. Vaticano, P. Pasolini: Vangelo non si annuncia per vincere ma per incontrare Una raccolta di contenuti su Vaticano P Pasolini Vangelo non si... Discussioni sull' argomento Pasolini: in un mondo di guerre la fraternità non è un ideale ma responsabilità; Padre Roberto Pasolini – Seconda Predica di Quaresima in Vaticano – 13 marzo 2026. Quaresima: p. Pasolini, annunciare il Vangelo non come chi impone un nuovo obbligoEvangelizzare non significa riempire il silenzio di risposte, ma accompagnare le persone fino a quando sono in grado di esprimere il loro bisogno di salvezza. Lo ha detto padre Roberto Pasolini, pre ... agensir.it Quaresima: p. Pasolini, non usare le cose di Dio per cercare approvazione e riconoscimentoIl Vangelo non si comunica al pari di altre notizie, ma si dona come una vita che pian piano prende forma. Lo ha detto padre Roberto Pasolini, predicatore della Casa Pontificia, nella terza predica ... agensir.it PRIMO TROFEO NESTI-MACCAGNO IL CALCIO "A MISURA D'UOMO" A FINE MAGGIO, A ROMA NAZIONALE DEL MEDITERRANEO + VATICANO Nell'ultima parte di maggio, a Roma, la Nazionale del Mediterraneo, con la collaborazione del Vaticano, asse - facebook.com facebook Una solenne processione per la festa di San Giuseppe è partita dalla Basilica di San Giuseppe al Trionfale e ha attraversato le strade parrocchiali del quartiere Trionfale di Roma, zona a nord della Città del Vaticano, per poi fare ritorno alla basilica. La proces x.com