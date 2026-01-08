Una famiglia ha vissuto tre settimane nel dolore, credendo che il proprio ragazzo di 17 anni fosse morto in un incidente stradale. Tuttavia, la polizia ha commesso un grave errore nell’identificazione delle vittime, comunicando alla famiglia sbagliata la tragica notizia. Questo caso evidenzia l’importanza di procedure accurate e di una gestione sensibile delle informazioni in situazioni di emergenza.

Per tre settimane una famiglia ha creduto che il proprio figlio fosse morto in un incidente stradale. Poi la scoperta: il ragazzo era vivo, ricoverato in ospedale, mentre la vittima era un altro giovane. È quanto accaduto nel South Yorkshire, nel nord dell’Inghilterra, dove la polizia ha ammesso di aver scambiato le identità di due adolescenti coinvolti in un grave incidente automobilistico avvenuto il 13 dicembre nei pressi di Rotherham. La vicenda è stata ricostruita dalla BBC, che riporta le dichiarazioni ufficiali delle autorità e delle famiglie coinvolte. Secondo quanto confermato dalla South Yorkshire Police, inizialmente gli agenti avevano comunicato alla famiglia di Trevor “TJ” Wynn, 17 anni, che il ragazzo era morto nello schianto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “La notizia è stata un trauma e uno choc”: polizia sbaglia ad identificare le vittime di un incidente stradale e comunica alla famiglia sbagliata che il loro figlio 17enne è morto

Leggi anche: “Suo figlio è morto in un incidente stradale”, ma il 17enne è vivo: l’errore che ha devastato due famiglie

Leggi anche: Gravissimo incidente stradale, morto il papà: ora la notizia terribile sul figlio Francesco, 9 anni

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

L' attrice di Lost è stata vittima di un incidente alle Hawaii qualche mese fa E il verdetto dei medici è sconfortante.

La notizia è stata resa nota dal ministro degli Esteri Antonio Tajani: “Purtroppo le vittime italiane sono sei, tutte accertate” facebook