La Chiesa di San Giovanni a Carbonara a Napoli rimane aperta anche di notte, offrendo visite gratuite a chi desidera scoprire il suo interno. L’iniziativa permette ai visitatori di esplorare l’edificio in orari insoliti, senza costi, durante specifiche serate. Le visite sono organizzate per consentire a tutti di accedere liberamente alla chiesa, che si trova nel centro storico della città.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Ogni venerdì sera, gli amanti dell’arte e della storia hanno l’opportunità di visitare la Chiesa di San Giovanni a Carbonara a Napoli. Grazie al MUD – Museo Diocesano Diffuso, questo straordinario luogo di culto apre le sue porte alla città in un’atmosfera incantevole e suggestiva. Le visite, gratuite e su prenotazione, offrono la possibilità di esplorare uno dei monumenti più affascinanti e ricchi di storia della capitale campana. Situata nel cuore di Napoli, la Chiesa di San Giovanni a Carbonara risale al XV secolo e si caratterizza per la sua architettura gotica e rinascimentale. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Chiesa monumentale di Napoli aperta di notte: visite gratuite per tutti!

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