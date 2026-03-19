Prevenzione uditiva a Monreale | visite gratuite al Complesso Monumentale il 27 marzo

A Monreale, il 27 marzo, si terranno visite gratuite di prevenzione uditiva presso il Complesso Monumentale. L’iniziativa è rivolta a chi desidera controllare lo stato di salute delle proprie orecchie e prevenire eventuali problemi. L’evento è aperto a tutti e si svolge in un luogo pubblico della città, offrendo un’occasione di controlli gratuiti e informazione sulla cura dell’udito.

La salute dell’udito torna al centro dell’attenzione nella città di Monreale. Il prossimo 27 marzo 2026 si terrà la “Giornata di Prevenzione Uditiva”, un’iniziativa patrocinata dal Comune di Monreale dedicata al benessere dei cittadini che offrirà la possibilità di effettuare una visita otorino gratuita. L’evento, coordinato dall’assessore Patrizia Roccamatisi, nasce dalla collaborazione tra l’amministrazione comunale e l’associazione Labirinto di Dioniso, con il supporto di Sonora – Everybody can hear e l’A.S.D. Round Fight & Fitness. Le visite si svolgeranno presso le sale del Complesso Monumentale di Piazza Guglielmo II a Monreale,... 🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - Prevenzione uditiva a Monreale: visite gratuite al Complesso Monumentale il 27 marzo Articoli correlati Leggi anche: Roma e Salute: l’impegno del Club per l’8 marzo tra visite gratuite e prevenzione Prevenzione del tumore al seno: a Salerno visite senologiche gratuite il 9 gennaioUn pomeriggio dedicato alla prevenzione e alla salute femminile con controlli specialistici gratuiti.