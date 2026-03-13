Gattuso lo ha già chiamato Insigne in Nazionale | è tutto vero

L'attaccante ha ripreso la sua avventura a Pescara, dove sta contribuendo alle vittorie della squadra in Serie B. Il commissario tecnico della nazionale ha deciso di chiamarlo di nuovo in azione, confermando che il giocatore è stato selezionato per le prossime partite. Gattuso ha già telefonato per comunicargli la convocazione, che rappresenta un passo importante nel suo percorso.

