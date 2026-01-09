la juve in pressing chiesa ha chiamato tutti ma i tifosi inglesi si oppongono

Federico Chiesa rimane al centro delle attenzioni di mercato, con la Juventus che tenta di riconquistarlo. Mentre i tifosi del Liverpool si oppongono alla cessione e l’attaccante del club inglese ha passato 90 minuti in panchina contro l’Arsenal, la trattativa tra le società prosegue. La situazione di Chiesa rappresenta uno dei temi più caldi di queste ultime settimane di mercato.

L’attaccante del Liverpool in panchina per 90 minuti contro l’Arsenal e i bianconeri insistono per riprenderselo: la situazione Federico Chiesa è senza dubbio il nome più succoso di questi ultimissimi giorni di mercato. L’attaccante del Liverpool ha aperto al ritorno alla Juventus, che come risulta a Calciomercato.it continua il pressing per riportarlo a Torino. Con lui Spalletti avrebbe un’alternativa di valore in grado di giocare a destra e sinistra, ma anche da seconda punta. Insomma, un bel ventagio di opzioni, visto che in passato ha fatto pure l’esterno a tutta fascia. Federico Chiesa (Ansafoto) – calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

