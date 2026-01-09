La Juve in pressing Chiesa ha chiamato tutti Ma i tifosi inglesi si oppongono
Federico Chiesa rimane al centro delle attenzioni di mercato, con la Juventus che tenta di riconquistarlo. Mentre i tifosi del Liverpool si oppongono alla cessione e l’attaccante del club inglese ha passato 90 minuti in panchina contro l’Arsenal, la trattativa tra le società prosegue. La situazione di Chiesa rappresenta uno dei temi più caldi di queste ultime settimane di mercato.
L’attaccante del Liverpool in panchina per 90 minuti contro l’Arsenal e i bianconeri insistono per riprenderselo: la situazione Federico Chiesa è senza dubbio il nome più succoso di questi ultimissimi giorni di mercato. L’attaccante del Liverpool ha aperto al ritorno alla Juventus, che come risulta a Calciomercato.it continua il pressing per riportarlo a Torino. Con lui Spalletti avrebbe un’alternativa di valore in grado di giocare a destra e sinistra, ma anche da seconda punta. Insomma, un bel ventagio di opzioni, visto che in passato ha fatto pure l’esterno a tutta fascia. Federico Chiesa (Ansafoto) – calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Leggi anche: Ultimissime Juve LIVE: pressing su Chiesa, si segue da vicino anche Kessie e affondo per Senesi a zero
Leggi anche: Boateng violento, e i tifosi del Bayern si oppongono al ritorno: annullato lo stage da allenatore
Juventus, pressing per Chiesa; Pressing: Il mercato dei sogni: la Juventus vuole riportare Theo Hernandez in Italia Video; Chiesa, Juventus e Napoli in pressing; Risolto il contratto di Tudor e altre 2 storie sulla Juventus che potresti esserti perso.
Chiesa, parte la rivolta Liverpool: “Vai alla Juve e prenditi il Mondiale, Slot terribile” - La possibilità che Federico Chiesa lasci il Liverpool non ha lasciato indifferenti i tifosi Reds, anzi. msn.com
Chiesa, il calciomercato Juve e un altro finale da scrivere, quella rivincita su Giuntoli e Motta... - Un affare, quello del ritorno dell'attaccante in bianconero, dai mille risvolti: economico, di carriera e per la nazionale ... tuttosport.com
Juventus, pressing per Chiesa - Qualche problema davanti, tra infortuni e rendimenti non all'altezza delle aspettative, hanno spinto la dirigenza bianconera a pensare a un movimento in ... fantacalcio.it
Davide Frattesi ai saluti Alfredo Pedullà fa chiarezza: tra il pressing del Galatasaray e l'interesse della Juventus, l'Inter non fa sconti. #Frattesi #Inter #Calciomercato #Chivu #Juventus #Galatasaray #SerieA #Pedullà - facebook.com facebook
Sono stato davvero impressionato dall’intensità Juve col Sassuolo. Pressing altissimo, recupero palla già sulla 3/4 avversaria. Raddoppi e inserimenti costanti. Un gioco offensivo efficace come non si vedeva da anni. Solo l’Inter ho visto così aggressiva. Bravo x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.