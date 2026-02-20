Chi è Licia Fertz la nonna influencer | curiosità e vita privata

Licia Fertz è diventata famosa su Instagram dopo aver creato la pagina Buongiorno Nonna, attirando oltre 300 mila seguaci. La causa di questa popolarità è la sua capacità di condividere momenti quotidiani e storie familiari con spontaneità. La sua presenza online nasce dall’amore per la famiglia e dalla voglia di raccontare la vita di una nonna moderna. Ogni giorno, Licia pubblica foto e pensieri, creando un rapporto diretto con i suoi follower. La sua influenza cresce tra chi cerca autenticità e semplicità nel mondo digitale.

Licia Fertz, è uno dei volti più conosciuti su Instagram, dove con la pagina Buongiorno Nonna ha raccolto un seguito di oltre 300mila followers. Chi è Licia Fertz, il successo su Instagram. L’influencer sarà oggi tra gli ospiti dell’ultimo appuntamento settimanale con La Volta Buona, in onda dalle 14:05 su Raiuno. Nata a Trieste nel 1930, attualmente vive a Viterbo dove si era trasferita diverso tempo fa per amore. Sin da giovane ha manifestato una vocazione quella di dedicarsi al prossimo, concretizzatasi quando ha iniziato a lavorare come infermiera per diverso tempo. Ha costruito una solida vita sentimentale insieme al marito, al quale è stata legata fino al 2017, anno della sua scomparsa.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

