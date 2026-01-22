Spalletti non si trattiene dopo Juve-Benfica | Ci avete fatto due palle così Con chi ce l'ha

Dopo la partita tra Juventus e Benfica, Luciano Spalletti ha commentato con tono diretto, facendo riferimento a un episodio passato con il Bodo Glimt. Le sue parole riflettono una certa frustrazione accumulata nel tempo, evidenziando come le critiche e le situazioni non ancora superate possano influenzare il suo stato d’animo. Un intervento che ha attirato l’attenzione, suscitando interesse e discussioni nel mondo del calcio.

Dopo la vittoria della Juventus sul Benfica, Luciano Spalletti tira fuori il Bodo Glimt dopo due mesi: le critiche gli erano rimaste sullo stomaco. Mourinho dopo la partita del Benfica: "Grande vittoria", "Avete pareggiato", "No, abbiamo vinto"Dopo il pareggio del Benfica a Braga, José Mourinho ha dichiarato di aver vinto, nonostante il risultato indicato come pareggio. "La prossima volta stai a casa." È quello che si può leggere chiaramente dal labiale di Luciano Spalletti, rivolto a un tifoso che, seduto sopra la panchina, aveva esagerato con i commenti durante la partita contro il Benfica. L'allenatore bianconero non ha fatto f

