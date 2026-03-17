‘Frosinone culone’ compie 30 anni | la telecronaca tifosa che ha fatto… la storia
Da trent'anni, la frase “Frosinone culone” accompagna le telecronache di alcune partite di calcio nel Lazio. È diventata un elemento riconoscibile e spesso citato tra tifosi e appassionati, simbolo di un modo particolare di seguire il calcio. La frase, usata in modo spontaneo durante le trasmissioni, si è diffusa nel tempo, diventando parte integrante delle narrazioni sportive dedicate alla squadra locale.
(Adnkronos) – “Frosinone culone” compie 30 anni. Ed è un compleanno speciale, per un racconto sportivo ormai entrato nel folklore del calcio italiano. Una telecronaca tifosa ante-litteram di Giulianova-Frosinone (partita della vecchia Serie C2) diventata virale ben prima dell’era dei social con uno sfogo colorito di un telecronista che, in maniera divertente, ha raccontato tutta. L'articolo ‘Frosinone culone’ compie 30 anni: la telecronaca tifosa che ha fatto. la storia proviene da. Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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