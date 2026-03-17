‘Frosinone culone’ compie 30 anni | la telecronaca tifosa che ha fatto… la storia

Da trent'anni, la frase “Frosinone culone” accompagna le telecronache di alcune partite di calcio nel Lazio. È diventata un elemento riconoscibile e spesso citato tra tifosi e appassionati, simbolo di un modo particolare di seguire il calcio. La frase, usata in modo spontaneo durante le trasmissioni, si è diffusa nel tempo, diventando parte integrante delle narrazioni sportive dedicate alla squadra locale.