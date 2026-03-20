Chi è Gena O’Kelley la moglie di Chuck Norris

Gena O’Kelley è nota per essere la moglie di Chuck Norris, attore e artista marziale statunitense. Si è sposata con Norris nel 1998 e hanno avuto due figli insieme, uno dei quali è venuto a mancare nel 2021. Prima di incontrare Norris, ha lavorato come insegnante e ha mantenuto un basso profilo pubblico. La coppia ha condiviso la vita privata lontano dai riflettori.

Nel mondo delle celebrità, dove tutto sembra veloce e sostituibile, esistono storie che resistono al tempo e alle prove più dure. Quella tra Chuck Norris e sua moglie Gena O’Kelley è stata una di queste: un legame costruito sulla fiducia, messo alla prova dalla malattia e rafforzato da una dedizione fuori dal comune. Gena O’Kelley, chi è la moglie di Chuck Norris. Classe 1963, e dunque più giovane di Chuck Norris di 23 anni, Gena O’Kelley è un’ex modella e imprenditrice statunitense. Ad oggi ricopre la carica di CEO di CForce, un impianto di imbottigliamento dell’acqua fondato nel 2015. È entrata nella vita dell’attore alla fine degli anni Novanta. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Chi è Gena O’Kelley, la moglie di Chuck Norris Articoli correlati Addio a Chuck NorrisSi è spento a 86 anni Chuck Norris, il suo Texas Walker Ranger ha fatto la storia delle serie statunitensi ed il suo personaggio rimarrà immortale... Leggi anche: Paura per Chuck Norris. La corsa in ospedale e il ricovero: cosa è successo Approfondimenti e contenuti su Chuck Norris Argomenti discussi: Chuck Norris ricoverato alle Hawaii per un’emergenza medica ignota, come sta l'eroe di Walker Texas Ranger. Chi è Gena O’Kelley, moglie di Chuck NorrisChi è Gena O'Kelley, moglie di Chuck Norris: età, carriera, figli e curiosità sulla sua vita tra televisione e imprenditoria. donnaglamour.it È morto Chuck Norris: aveva 86 anniÈ morto Chuck Norris: il popolare attore di film d’azione si è spento all’età di 86 anni nella mattina di ieri, giovedì 19 marzo. Lo ha annunciato la sua famiglia con un comunicato pubblicato sull’acc ... tpi.it