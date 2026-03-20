addio a chuck norris

È morto a 86 anni Chuck Norris, attore conosciuto per il ruolo di Texas Ranger in una famosa serie televisiva statunitense. La sua carriera ha lasciato un segno importante nel mondo dello spettacolo e il personaggio interpretato rimarrà nella memoria di molti spettatori. La notizia della sua scomparsa è stata diffusa oggi.

Si è spento a 86 anni Chuck Norris, il suo Texas Walker Ranger ha fatto la storia delle serie statunitensi ed il suo personaggio rimarrà immortale nell'immaginario di tutti coloro che sono cresciuti con lui Ieri era la circolata la notizia che era stato ricoverato d’urgenza, ma purtroppo non ce l’ha fatta: si è spento a 86 anniChuck Norris. Il texano più famoso d’America che ha fatto la storia con i suoi film. Lui è stato un è un attore, artista marziale, produttore televisivo, sceneggiatore e scrittore. Chuck Norris(Carlos Ray Norris) è nato il 10 marzo 1940 a Ryan, in Oklahoma, figlio di Wilma Scarberry e di Ray Norris. I genitori hanno divorziato quando aveva 16 anni e così si è trasferito prima in Kansas e poi in California. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Chuck Norris

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